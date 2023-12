Roberta Miranda detona Neymar: “O torcedor que se fod*”

A cantora criticou o jogador por estar curtindo em um cruzeiro enquanto está afastado dos campos por estar lesionado.

Amores, nesta quinta-feira (28) a cantora Roberta Miranda não teve papas na língua ao criticar o jogador de futebol, Neymar, por estar curtindo em seu cruzeiro, o “Ney em alto mar”, enquanto está afastado dos campos, por estar lesionado.

Através de um comentário em um post do meu amado Leo Dias, Roberta afirmou que o brasileiro não está nem aí para os fãs/torcedores e supõe que os mesmo já tenham se acostumado com as atitudes do Menino Ney.

“Será que [os fãs e veículos de imprensa] não se acostumaram [com a postura de Neymar]? Ele não tá nem aí (risos). Com os bilhões que tem, o torcedor que se fo**. E o clube também”, declarou a cantora.