Ritchie crítica inglês de Caetano Veloso e dispara sobre sertanejo: “Enfrentei o ostracismo”

Cantor do hit ‘Menina Veneno’ contou que vai iniciar uma grande turnê pelo Brasil aos 71 anos de idade

Todos nós conhecemos bem o cantor Ritchie, mas não sabíamos que ele sairia em turnê pelo Brasil todo a partir de agosto. O inglês resolveu morar no Brasil e não deixou de alfinetar Caetano Veloso em entrevista à Revista Veja.

“Caetano não queria gravar ‘Shy Moon’. Ele achava o inglês muito infantil. Mas, quando eu disse que queria gravar, ele mudou de ideia. Caetano gostou de saber que um britânico tinha aprovado. Coisa que não aconteceu com London, London. Recusei gravá-la porque ali tem uns erros de inglês que eu não ficaria confortável em cantar. Deram para o Paulo Ricardo, do RPM, e ela virou aquele enorme sucesso. Ele cantou o inglês errado com uma convicção que eu não teria”, contou.

O artista ainda fala sobre as dupla sertanejas no Brasil. “As primeiras duplas sertanejas beberam da minha música, tenho certeza disso. Eu era um artista popular, não de rock. A MTV brasileira nunca me deu espaço, eu fazia programas populares, como o do Chacrinha”, finalizou.