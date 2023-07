Rita Lobo estreará um programa na TV Globo: “Não vejo a hora de começar!”

A chef de cozinha, que já é um grande sucesso na GNT, anunciou a novidade, em seu blog, na manhã deste sábado (08).

Para tudo! Na manhã deste sábado (08), a chef de cozinha Rita Lobo contou uma novidade daquelas em seu blog, para os seus fãs. A gata, que deixa todos de boca aberta com seus pratos e que já é um grande sucesso na GNT, emissora que faz parte do Complexo Globo, estreará um novo programa, só que desta vez no canal aberto.

Em seu novo programa, Rita irá viajar pelo nosso país, conhecendo pessoas, histórias, e é claro, conhecendo a cozinha do povo brasileiro, juntamente com os seus costumes alimentares.

“Prepara aí seu prato feito que eu tô chegando, Brasil! Logo mais, começo a gravar a minha série documental, que vai ao ar no fim deste ano na Globo. Vou viajar pelo país e entrar na cozinha das casas pra conhecer pessoas, histórias e jeitos de preparar o nosso prato feito”, anunciou a chef de cozinha, que complementou: “Não vejo a hora de começar!”