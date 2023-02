Rihanna revela estar grávida na sua apresentação no Super Bowl

Os fãs sabiam que tinha um notícias que viria da cantora, mas jamais imaginaram que seria uma gravidez nessa altura do campeonato

Turnê? Jamais, Rihanna quer curtir sua segunda gravidez na mais pura paz. Aloca! Mesmo que os boatos digam que ela pode lançar músicas, os fãs tinham a esperança de que ela saísse em turnê pelo mundo neste ano. A apresentação da musa foi de tirar o fôlego, mas reparamos que as poucas danças veio com uma notícia: o seu segundo filho.

O domingo (12) ficou quente com tudo que ela preparou para os seus fãs, entoando hits pra lá de especiais no Super Bowl. O look vermelho deixava a barriga à mostra e bem saliente, evidenciando a chegada de um novo herdeiro.

Não menos importante, é justo lembrar que ela se tornou a primeira mulher grávida a se apresentar no halftime. Afe, queria ter visto de perto esse momento.