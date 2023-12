Rihanna não pretendia anunciar gravidez no Super Bowl

A cantora se apresentou no halftime do jogo de futebol americano e anunciou sua gravides no meio de sua apresentação de tirar o fôlego

Olha ela! Rihanna deixou os fãs chocados ao revelar que não queria ter anunciado a sua graviodez no seu show no Super Bowl. A cantora disse que um defeito no zíper do seu casaco não deixou ela ter escolhas ao mostrar a barriga evidente. Em entrevista ao Access Hollywood, ela contou que a intenção era manter a gravidez em segredo por mais alguns meses. “Eu fiz o que tinha que fazer. Meu moletom não fechava o zíper! Ninguém sabia que eu estava grávida, eu apenas disse ao meu estilista: ‘Certifique-se de que seja elástico’. A parte de baixo tinha elástico e era folgada, mas, você sabe como é zíper…Ele simplesmente parou ali, então foi o que tinha que ser!”, lembrou entre risos.