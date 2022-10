Rico Melquiades se pronuncia diante de treta com peoas da Fazenda: “Torço sim para Deolane”

Ex-vencedor do reality da Record usou os seus stories para falar sobre Pétala e Deolane

Olha ele! Rico Melquiades deu as caras nos stories para falar sobre Pétala e Deolane. Na ocasião, o muso ainda declarou o seu voto na advogada e não deixou de falar sobre Pétala ser uma pessoa muito teórica e pouco prática, dizendo que a educação que sua mãe lhe deu foi exemplar.

“O que eu falo da sua filha é o que eu vejo, o que a Fazenda mostra para nós. As atitudes não condizem com a fala. Fico muito feliz pela dedicação que você deu à sua filha, as mulheres tem que se unir mesmo, mas eu sou muito a favor de não ser só na teoria”, disse ele.

Não parou por aí, porque o muso ainda se explicou com os boatos que surgiram acerca de Deolane. “Quero dizer que torço sim para Deolane, mas nçao vou passar pano. Mandei mensagens para a mãe de Deolane pedindo desculpas, nçao dependo da Deolane para nada na minha vida, foi tudo mérito meu, eu nunca desisti. Eu nunca fui na casa dela”, declarou.

Rico ainda disse que tem projetos dentro da Record e não precisa usar a fama de Deolane para conquistar suas coisas.