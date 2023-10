Rico Melquiades mostra primeiros resultados de cirurgia no rosto

O influenciador decidiu fazer o procedimento estético após ser chamado de feio nas redes sociais e investiu pesado na transformação do rosto

Não se fala outra coisa no meu Leblon se não a primeira foto dos resultados da cirurgia de Rico Melquiades no rosto. Vale ressaltar que ele apostou em uma transformação total no rosto após ser chamado de feio nas redes sociais. Rico impressionou ao mostrar a primeira foto dos resultados e chamou a atenção da web pelo seu novo visual.

Além da rinoplastia, ele também investiu no afinamento do rosto e fez diversos procedimentos na boca, olhos e nariz, chegando a esticar a pele que era flácida no rosto.

Ele postou um vídeo com um desabafo nas redes sociais contando sobre a sua decisão: “Eu não aguentava mais ser chamado de feio no direct”, disse.