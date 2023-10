Rico Melquiades entra em depressão e se vicia em remédios

O ex-Fazenda resolveu mudar o seu rosto por completo e caiu nas graças dos procedimentos cirúrgicos após receber uma chuva de hater sobre sua aparência e ser chamado de feio

Rico Melquiades entrou com gosto nas cirurgias plásticas e ao mostrar o resultado após 19 dias dos procedimentos recebeu uma chuva de comentários negativos sobre sua aparência. O humorista chegou a dizer que desenvolveu depressão por causa dos ataques nas redes sociais e chegou a se viciar em remédios para dormir.

“Por causa de vocês, comentando que eu estava feio, que a cirurgia não deu certo, que eu estava horroroso… Foram tantos comentários maldosos que eu precisei me dopar para dormir”, revelou.

Ele ainda completa: Eu me viciei em um remédio para dormir, estou viciado no Rivotril [benzodiazepínico utilizado para tratar transtorno de ansiedade, do pânico e até convulsões] por conta de vocês. Durante esse processo da minha cirurgia, as pessoas não me ajudaram, só ficaram contra mim”, finalizou.