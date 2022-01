Carlinhos Maia Flagra Rico com seu novo carrão!

A cena foi inusitada e provocou risos nas pessoas que acompanharam o encontro entre os amigos.

Rico está rico! Quanta redundância heim Kátia Flávia?! Mas é verdade, Rico Melquiades está passeando por aí de carro novo. O ganhador desta última edição de “A Fazenda” está todo fino com a nova aquisição.

Quem registrou tudo, com muito humor, foi o comediante Carlinhos Maia, amigo de Rico Melquiades. Carlinhos filmou todo o encontro com Melquiades em tom de humor, algo que ele faz sempre em suas redes sociais e consegue agradar seus milhões de seguidores!

Em um trecho, Rico e Carlinhos reconhecem que o ganhador de “A Fazenda” ficou até mais bonito com o novo carro! Maia ainda entrou no carro e viu vários vidros de perfumes importados e disse que Rico roubava seus perfumes. Em outro momento, Melquiades fecha a porta na cara de Carlinhos, que ameaça: “Vou furar esses pneus com os dentes!”

Lembrando que Carlinhos Maia foi um dos grandes apoiadores do rapaz quando ele estava confinado em “A Fazenda”. Organizou torcidas, engajou o nome de Rico Melquiades nas redes sociais e comemorou a vitória do amigo!

E aí Rico Melquiades, me leva pra dar uma voltinha nesse novo carro? Beijinhos de luz!