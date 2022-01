Que cobrona!! Nova juma, Alanis Guillen promete muito em Pantanal. Em abril na Globo

A novela Pantanal vem aí e a nova Juma já tem dado as caras. Desta vez, Alanis Guillen fotografou com uma cobra nos bastidores das gravações.

A atriz foi fotografada após contracenar com o animal nas gravações de Pantanal.

Uma futura protagonista vem arrancando olhares para si, estamos falando de Alanis Guillen, a nova Juma Marruá de Pantanal, novela que estreia em abril na TV Globo.

Em uma foto (maravilhosa por sinal), Alanis foi fotografada junto à uma cobra nos bastidores das gravações da novela. A atriz conta que a foto foi feita logo após uma cena em que gravaram com o animal.

Foto: Reprodução

E não poderia ser diferente, pois Pantanal prima pela flora e fauna presentes na trama. A nova novela foi inspirada na obra de Benedito Ruy Barbosa, quee foi exibida no ano de 1990, pela Tv Manchete. Esta nova versão tem como autor Bruno Luperi e conta com elenco de peso como: Jesuíta Barbosa, Renato Goes, Bruna Linzmeyer, Juliana Paes e outros.

Alanis é a grande aposta da trama, já que Cristiana Oliveira, a Juma da primeira versão é relembrada até os dias de hoje. Alanis Guillen passou um mês e meio no Pantanal e conta que quer viver um ano mais consciente, com mais amor e cuidado.

Foto: reprodução

“Pantanal” vem para substituir “Um Lugar ao Sol”, trama das 21hs exibida pela Globo e que tem Cauã Reymond e Alinne Moraes nos papéis principais.

Alguém aí duvida que Alanis Guillen fará muito sucesso? Eu não!