Ricky Martin tem caso de assédio arquivado

Cantor foi inocentado e tem causa ganha depois que seu sobrinho retirou a acusação

Meu Deus, parece história de cinema, mas não é! O pau quebrou entre Ricky Martin e seu sobrinho de 21 anos qque acusou o cantor de assédio sexual. De acordo com o TMZ, Ricky saiu vencedor no bafafá depois que seu sobrinho de 21 anos retirou a acusação.

“Assim como havíamos antecipado, a ordem de proteção temporária não foi estendida pelo tribunal. O acusador confirmou ao tribunal que sua decisão de arquivar o assunto foi apenas dele, sem qualquer influência ou pressão externa”, disseram fontes próximas do site sobre o juiz derrubar a ordem de restrição temporária.

“Isso nunca foi nada mais do que um indivíduo problemático fazendo falsas alegações com absolutamente nada para comprová-los. Estamos felizes que nosso cliente viu a justiça feita e agora pode seguir em frente com sua vida e sua carreira”, completou a fonte ao site.

Tudo resolvido e o cantor já pode seguir sua vida que beira o anonimato em paz, fora os escândalos que às vezes surgem para nos fazer lembrar do seu nome. Aloca!