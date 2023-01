Rick Camargo ativa o modo sincerão e fala que Gabriel não é forte no jogo

Festa do BBB 23 gerou muita treta entre as torcidas, afinal os brothers estavam bem soltinhos para jogar as verdades na cara dos participantes

Jesus amado, que isso? Rick Camargo deu sua opinião sincera sobre Gabriel Tavares e disse que não acha o modelo um jogador forte na casa. O muso ainda chama ele de inteligente, mas que existe gente mais forte que ele. “Eu estou sendo sincero com você. Você é inteligente pacas. Vou te falar uma coisa, eu não acho você muito forte, eu acho que tem pessoas aqui mais fortes que você, só que você é observador!”, disse. Vale ressaltar que ele falou diretamente para o modelo, sem conversa extraviada nem nada, ok? Para as manas que gostam de um kikiki esse é um prato cheio.