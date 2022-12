Richarlison tatua o rosto de Neymar e Ronaldo nas costas

Jogador que brilhou nos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo decidiu homenagear os seus ídolos

A web não pode deixar de comentar as novas tatuagens de Richarlison em homenagem aos seus ídolos do futebol: Neymar e Ronaldo. O muso que brilhou nos jogos para a Seleção Brasileira no Qatar fechou as costas com a participação dos rostos dos dois jogadores.

O jogador não se esqueceu de Pelé, que mandou um recado especial, para o jogador, registrando a frase: “Você fez o Brasil sorrir”.

Richarlison ainda fez uma tatuagem que valoriza as suas origens com a imagem dele quando era criança, segurando a bola embaixo do braço em frente a uma favela. Brilhou, né?