Richarlison passa por cirurgia: “Dores insuportáveis”

Richalison não escondeu de seus seguidores que precisou passar por uma cirurgia para corrigir um problema na púbis que o deixava sentir dores insuportáveis. O jogador foi operado em Londres, na Inglaterra, e ressaltou que o problema é crônico e a única solução foi a cirurgia.

“Fala pessoal! Hoje passei por uma cirurgia para corrigir um problema crônico que vinha tendo na região do púbis. Desde o início do ano sofro com dores que foram se tornando insuportáveis, que foram minando o meu desempenho e a minha alegria de estar em campo. Por isso, há alguns dias decidi que era hora de cuidar da minha saúde, me recuperar e voltar a ter condições físicas de ter novamente o meu melhor desempenho e, principalmente, de poder viver sem as dores que vinha sentindo”, disse ele.

E completou: “Agora, vou para casa descansar um pouco e já iniciar o processo de recuperação. Sei que serão dias complicados sem poder fazer o que mais gosto na vida, mas não era justo comigo mesmo, com meu clube e com a seleção que eu continuasse deixando a minha saúde em segundo plano. Muito em breve estarei de volta, se Deus quiser 100% recuperado e pronto para os desafios que virão pela frente! Obrigado pelas mensagens de carinho e também aos médicos do clube pela atenção que tiveram comigo!”.