Richarlison assume namoro com estudante de direito

O ano começou bem para alguns jogadores de futebol e Richarlison é um deles! O muso começou a namorar a estudante de direito e influenciadora digital, Amanda Araújo. Richarlison não teve papas na língua e publicou um vídeo cheio de bom humor para esclarecer a história.

Por meio de seu perfil no TikTok, Richarlison deixou claro que já encontrou sua pretendente e está comprometido. O jogador publicou uma montagem que mostra uma galinha botando ovo e do ovo sai a foto do casal.

“Eu sou um homem de uma mulher só. Eu só quero ser feliz com meu xodó”, diz o trecho escolhido para a revelação diferentona. Na legenda, ele marcou o perfil da ruiva na rede social, que conta com meio milhão de seguidores.