Richalison vira modelo de grife internacional

Jogador ainda retocou a tatuagem que tem nas costas com o seu rosto ao lado de Ronaldo e Neymar: “Sou inspirado por mim”

Olha ele! Depois de brilhar na Copa do Mundo e ganhar o seu devido espaço nos campos de futebol, Richarlison invade o mundo da moda estrelando uma campanha de uma grife estrangeira de malas e mochilas para viagem. E se você pensa que estamos falando de pouca coisa, os ítens estrelados pelo jogador custam em média R$5 mil.

“Eu sou muito prático. Eu viajo com uma mochila. Levo dois conjuntos de roupas, alguns iPads para me manter entretido e meu kit de cosméticos com todos os meus cuidados com a pele e perfumes. Eu tento manter as coisas o mais leve possível”, contou ele, vaidoso.

O muso ainda revelou para a GQ Sports que estava retocando uma tatuagem que fez nas costas. “Ronaldo foi meu herói quando comecei no futebol, Neymar é da minha geração, mas alguns anos à minha frente, queria jogar como ele e ter o mesmo cabelo. E então eu me adicionei, porque também sou inspirado por mim mesmo”, disparou.

“Já faz um tempo desde o Catar, então me sinto melhor agora. Mas sempre que vejo alguma coisa sobre a Copa do Mundo na TV ou nas redes sociais, sinto aquela dor de perder tudo de novo. Ao mesmo tempo, porém, sou jovem. Ainda tenho pelo menos mais duas Copas do Mundo pela frente. Então, estou tentando o meu melhor para manter o foco no presente – me preparando para o resto da temporada com o Tottenham, bem como para as futuras Copas do Mundo, e não ficar pensando muito no passado”, confessou.