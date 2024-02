Ricardo Vianna desabafa sobre assédio em relacionamento com Lexa

O ator revela que não sabia a proporção do sucesso da cantora e do protocolo de segurança que a protege.

Amores, recentemente, em entrevista à revista Quem, o amor Ricardo Vianna abriu o coração a respeito de seu relacionamento com a maravilhosíssima cantora de funk, Lexa.

O galã revelou e confessou que o assédio dos fãs de Lexa, em alguns ambientes que eles frequentam é muito grande, se tornando até uma dificuldade a ser enfrentada pelos pombinhos.

“No dia a dia, não muda muito, porque no dia a dia a gente está junto. Somos dois seres humanos, nada muda. Mas quando estamos no trabalho dela, por exemplo, fazendo show, é para muita gente. A gente anda com escolta. É um assédio, todo mundo quer tirar uma foto, o povo grita, tem um carinho muito grande”, explicou o galã.

Por fim, o namorado da funkeira afirmou que não tinha noção da proporção do sucesso da cantora e de todo o protocolo de segurança que a mesma precisa ter.

“Nunca tinha visto ter que andar com segurança me escoltando. O que mais foi chocante é que não tem pausa. Se eu faço uma novela, depois eu fico uns três meses numa boa. Ela é muito grande e trabalha muito”, finalizou o gato.