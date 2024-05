Rezende toma prejuízo com Hytalo Santos com plataforma de apostas BET

Tá sentada? Porque o babado é forte e eu recebi de uns passarinhos verdes pelo WhatsApp essa fofoca quentíssima que vem dos influenciadores e youtubers. A Bet7K, do Rezende, que também é dono da ADR Agência, tomou um prejuízo ao fechar com o influenciador Hytalo Santos, afinal, o retorno não foi do tamanho que esperavam.

A agência pagou adiantado algo que gira em torno de 5 milhões, pelo menos é o que se fala na Rádio Corredor de Moema e Curitiba. Muito dinheiro, né?! E logo no primeiro mês, eles tiveram prejuízo porque o investimento rendeu cerca de 2 milhões e no segundo mês foi pior ainda.

A rescisão do contrato foi sem multa. Eles criaram uma expectativa dessa publicidade gerar muitos depositantes, mas Hytalo com milhões de seguidores não conseguiu alcançar bons números de retorno.

O desespero foi tanto que outros influenciadores começaram a fazer publicidade da plataforma.