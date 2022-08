Rezende declara que sua relação com Lais Bianchessi chegou ao fim

Youtuber explica sua ausência para os seguidores e conta que o motivo é o término da relação

Essa coluna fica mais triste quando tem que noticiar o término de um casal. Ontem (24), Rezende surgiu nos stories para contar um pouco do motivo do seu sumiço das redes sociais. O influenciador revelou que seu relacionamento com Lais Bianchessi chegou ao fim e que quando sentir vontade de dar mais detalhes para seus fãs ele voltará a se pronunciar.

“Gente… Esses dias eu fiquei meio ausente das redes, porque eu e a Lais estávamos conversando sobre nosso relacionamento”, iniciou.

O influenciador ainda segue nas explicações: “Muitos de vocês vem perguntando sobre a gente… E questionando sobre não estarmos tão próximos! Mas é que nós decidimos terminar nosso relacionamento faz alguns dias! Peço desculpas a todos vocês por falar agora até porque é um momento super importante para mim”, escreveu.

Rezende ainda diz que os seguidores ficam perguntando muito e que ele por enquanto não está com cabeça para dar maiores explicações. “Quando sentir vontade explico melhor! Estamos bem um com o outro, apenas estamos em momentos diferentes”, disse.