Reynaldo Gianecchini revela que teve dificuldade em seguir em frente após Marilia Gabriela

O ator contou detalhes sobre sua vida pessoal e amorosa após o casamento com a jornalista e apresentadora

Reynaldo Gianecchini abriu as portas do seu coração e contou detalhes sobre o fim do seu casamento com Marília Gabriela no passado. O ator contou que teve dificuldades em seguir em frente após o término e ainda disse que só teve um relacionamento sério após o divórcio, que ocorreu em 2006.

“Nossa parceria é para vida e de alma. Sempre fui de me relacionar muito, mas depois da Marília foi difícil. Estou solteiro já um tempão. Tive só um relacionamento forte depois dela e não foi um casamento. Desde então não tive mais. Acho que tem que ser um encontro”, disse a Rodrigo Mussi no Café com Mussi.

Depois da repercussão, Marília fez uma declaração ao ex. “Giane da minha vida, ficou difícil por aqui também. Para ilustrar definitivamente o que ficou em mim de nossa relação, vou usar um pensamento alheio… e sábio. ‘O que passou, passou, mas o que passou luzindo, resplandecerá para sempre’. (Goethe) Só posso dizer Amém, Goethe! Beijos para vocês, amores outros meus, desta sua, sempre, G”, disse ela.