Reynaldo Gianecchini revela que já levou fora: “Questão séria com o abandono”

O ator contou, em entrevista para a Revista Caras, que tem um problema com o abandono e que não suporta levar tocos, sendo uma pessoa radical quando recebe um desses

Reynaldo Gianecchini contou detalhes sobre a sua vida pessoal e amorosa em entrevista à Revista Caras. O ator não deixou de ressaltar que já levou tocos na vida e que não é uma pessoa que se apaixona fácil, assim como tem uma relação complicada com o abandono.

“Eu nunca tinha entendido que tenho uma questão séria com o abandono. Quer me deixar maluco? É marcar comigo e não aparecer. Eu me sinto a pessoa mais rejeitada e abandonada do mundo. Para mim, é falta de empatia combinar algo e não cumprir. Você perde todos os pontos comigo”, afirmou ele, e completou: “Aí, nem quero ser amigo, sou meio radical, mas é porque mexeu na minha ferida. Uma ferida que nem eu sabia que tinha”, disse.

Ele aida desabafa sobre seus relacionamentos amorosos: “Não tive muitos relacionamentos na vida, mas já aconteceu de terminarem e eu ficar arrasado. Só fui entender a questão do abandono porque terminaram comigo, fiquei arrasado e não conseguia lidar. E o que é a rejeição? Um não da vida! Então, já fui rejeitado e digo mais: já levei muitos ‘tocos’”, afirmou.

“Acontece mais isso [tocos] do que o contrário! Porque eu venho com um pacote todo, as pessoas que se aproximam de mim, primeiro, lidam com a imagem que tenho e, depois, quebram essa imagem para entender quem eu sou. Mas eu sou pé no chão, sou lá de Birigui, cresci na roça, sou de natureza simples, apesar de a vida ter sofisticado algumas coisas, sou de lá, minha essência está lá, pé na terra. E quem se aproxima não entende isso, para as pessoas é o galã da TV. Aí, ela chega primeiro e com o medo de não dar conta de enfrentar esse cara, ou chega com deslumbramento ou fazendo joguinhos. Os amigos falam: ‘você pega quem você quiser’. E digo: ‘tenho que fazer um exercício para conseguir flertar com alguém, porque não é simples’. Por isso, marcam comigo e não aparecerem, não aguentam”, finalizou.