Reynaldo Gianecchini fala sobre status de relacionamento após boatos: “Nove anos que não namoro”

Em entrevista ao ex-BBB, Rodrigo Mussi, o ator revelou detalhes do bafafá com o modelo Wadih Vilela

Depois de ficar entre um dos assuntos mais comentados com um possível namoro com Wadih Vilela, Reynaldo surgiu para esclarecer os boatos e ainda disse que não namora séria há uns nove anos. Além disso, ele disse não se apaixonar apenas por um detalhe e se apaixona pelas pessoas por completo.

“Faz nove anos que eu não namoro. Eu gosto da vida de solteiro, não sou uma pessoa que preciso ter alguém. A coisa anda bem sozinha, eu sou muito independente, eu gosto de viajar”, disse.

O ator ainda completou: “Eu gosto de me aprofundar nas coisas, mas ter alguém para casar também é uma delícia. No caso, não tem pintado porque se não bate um monte de coisa, vamos viver as historinhas. Estou superlivre”.

Reynaldo se diz um ator apaixonado pela vida e adora estar com tesão pela vida. “Prezo muito os encontros, os encontros sexuais também, mas para se relacionar num nível maior, tem que valer a pena”, revelou.

Gianecchini ainda revelou que não se apaixona por uma coisa específica em uma pessoa, mas sim em mais de uma, o conjunto.