Reynaldo Gianecchini dispara sobre sexualidade fluida: “Incomoda as pessoas”

Ator soltou o verbo sobre sua fluidez que já não é segredo para ninguém desde 2019 quando se disse ser livre de amarras

Longe de tudo que possa amarrar Gianecchini em conceitos de sexo, o ator se definiu fluido desde 2019, diexando minhas fofoqueiras com a pulga atrás da orelha. Agora, o ator voltou a desabafar sobre o assunto e ainda disse que sua fluidez incomodava as pessoas reprimidas.

“A fluidez incomoda as pessoas, porque vivemos num país de pessoas muito reprimidas e, quando se é reprimido, a sexualidade alheia causa frisson. A liberdade do outro mexe com você”, disse ele.

O ator ainda fala sobre sua vida privada. “Li na imprensa mais fofocas mentirosas do que verdadeiras sobre a minha vida privada. Eu me incomodava muito, chegava a ter sensações físicas, sentia calafrios e um peso na nuca, como se algo estivesse me oprimindo”, desabafou.