Revoltado, Felipeh Campos esculacha Juliette: “Eu não vejo você como uma artista”

A revolta do apresentador da Jovem Pan aconteceu após a ex-BBB ignorar o seu convite para entrevistá-la.

Gente, e o apresentador Felipeh Campos, da Jovem Pan, que ficou extremamente sentido por ter sido ignorado pela ex-BBB 21, Juliette Freire, e durante a última edição do “Link Podcast” detonou a influenciadora, a acusado de estrelismo e afirmando que não há vê como uma verdadeira artista.

Logo de cara, chamando a ex-BBB de ingrata, Felipeh afirma que Juliette nega os pedidos de entrevista que recebe de outras emissoras, pois, só tem olhos para a Globo.

“Ela nega todos os pedidos de entrevista, de imprensa, e não está nem aí. Ou seja, ingrata. Juliette, no mínimo, deveria parar de mirar na Rede Globo de Televisão… [Ela tem que] Dar atenção para quem torceu por ela e não simplesmente ficar desdenhando ou dispensando pessoas, falando ‘agora eu não tenho agenda, não posso falar, muito obrigado’” , iniciou o apresentador.

Logo em seguida, ele a aconselha a tomar cuidado com as pessoas que estão ao seu redor e inclusive cita o nome de uma das melhores amigas da influenciadora, a cantora Anitta, insinuando que a campeã do reality possa estar sendo uma marionete na mão da cantora, que é mundialmente conhecida.

“Toma cuidado, Juliette, com as pessoas que orbitam ao seu redor, porque em vez de você achar que elas estão te levantando, elas estão acabando com você. Não pense você que, você ficando quieta, ou não atendendo aos colegas de imprensa, que morrem de vontade de fazer uma entrevista com você, como se só existisse a Rede Globo de Televisão, como se só existisse a Anitta. Ou você é marionete da Anitta? Ou você só realmente faz aquilo que a Anitta quer que você faça?”, alfinetou Felipeh.

Continuando, o apresentador debocha de Juliette, afirmando que ela não a vê como uma uma grande artista brasileira e a critica por ter se colocado em um pedestal que na verdade não existe.

“A única coisa até hoje que você ganhou mesmo foi dinheiro, Juliette. Você não ganhou nada além de dinheiro. Eu não vejo você, principalmente, como um grande nome da música brasileira. Não vejo você como apresentadora, como uma artista. Mas esse pedestal em que você se colocou está muito difícil de você descer… Para mim, perdeu completamente a relevância. Você conseguiu mostrar que você não é cantora, artista ou apresentadora. O que é Juliette? É uma pobre menina rica, tentando realmente navegar ou tentando talvez se colocar diante da mídia ou possibilidades. E não é essa a verdade, porque você mesma se colocou nessa arrogância desprovida, onde a gente não tem nem a possibilidade de falar com você”, continuou.

Em contrapartida, após a exibição do “Link Podcast”, através de seu twitter, Juliette agradece por ter Deus e os fãs ao seu lado, afirmando que o mundo está cheio de maldade.