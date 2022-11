Revoltado, Faustão afirma que o Brasil é o “país mais hipócrita do mundo”

O apresentador afirma que tamanha hipocrisia se dá pela falta de cultura e de educação, da nossa sociedade.

Habla mesmo! Ele que já não é conhecido por ter papas na língua e sempre ser direto em todos os assuntos, provou mais uma vez que não veio ao mundo para omitir as suas opiniões. Em uma conversa com a cantora Preta Gil, em seu programa diário na Band, Faustão criticou a hipocrisia existente no Brasil, quando se fala de preconceito.

O assunto começou quando Preta, contou sobre os ataques que ela recebe simplesmente por ser casada com um homem mais novo. “É fato que a sociedade tem preconceito. No que diz respeito ao homem ser mais velho, é algo naturalizado. No meu caso, que sou 14 anos mais velha do que o meu marido, no começo do nosso relacionamento, foi muito complicado. Várias pessoas me criticaram muito. Elas questionam o amor, questionam o afeto, o desejo, como se o homem não pudesse desejar uma mulher mais velha do que ele.”

Ao escutar o relato de sua convidada, revoltado, o apresentador ressalta outras das diversas formas de preconceito que diariamente podemos encontrar em nosso país. “Atenção no que ela está dizendo, pois ela é uma mulher que sabe muito bem sobre essa questão de preconceito no país mais hipócrita do mundo nessa área. Nós temos preconceito contra o velho, contra a criança, contra o índio, contra o gay, contra o cadeirante… É preconceito pelo fato do cara ser gordo, magro, alto ou baixinho. É tudo preconceito!”

E não parou por aí. Fausto continuou a expor sua opinião e abominou as atitudes de boa parte do povo brasileiro, quando estão diante da diversidade. “Sabe o que é isso? É falta de cultura, falta de educação… Fatores que acabam levando a tudo isso, algo que só piora. É aquele negócio, entre um negro e um branco, até mesmo a própria polícia age de forma diferente… É o país que tem a maior diversidade, com gente do mundo inteiro, mas ainda sim é o país que tem mais preconceito.”

Aproveitando a oportunidade que está lhe sendo dada, para abordar tal assunto, a cantora enfatizou a falta de democracia racial existente em nosso país. “Faustão, eu acho que a gente discutiu pouco sobre isso. De uma certa forma, a gente invisibilizou a verdadeira história. Nós vivemos numa democracia racial, justamente por sermos muito misturados. Daí nós criamos essa falsa ideia de que vivemos em uma democracia.”

Finalizando o assunto, o apresentador lamenta o fim da democracia racial do Brasil. ”Quem chega no Brasil de início, acha que o país vive [numa democracia racial] por ter pessoas de todas as raças aqui, que é um país maravilhoso, com todo mundo alegre… Mas essa alegria acabou faz tempo!”