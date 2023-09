Revoltadíssima, Gretchen proíbe a imprensa de falar que Jenny Miranda é sua filha

A cantora não quer ser associada a influenciadora Jenny, ainda reprovou termo ‘ex-filha’ e prometeu processo.

Após a confirmação da influenciadora Jenny Miranda no elenco da nova edição do reality rural da Rede Record, a cantora Gretchen veio á público para reforçar que não quer ser associada a Jenny e ainda reprovou o termo de “ex-filha” e prometeu processo resolver afrontar o pedido dela numa nota publicada em seu instagram. Eitaaaa!



Nesse comunicado, assinado pelos advogados de Gretchen, destacam que a artista não apresenta “vínculo consanguíneo” com Jenny. A equipe da cantora afirmou que a participante do programa da Record já foi notificada extrajudicialmente sobre a questão, em 2022, o que a proibiria de mencionar um suposto parentesco no confinamento.



A ação pedia para que a peoa “se abstenha de utilizar/propagar o nome de Gretchen e de seus familiares de sobrenome Miranda, sobretudo afirmando que é ‘filha ou ex-filha daquela'”. A declaração dos advogados se estendeu à “grande mídia”, já que Jenny foi apresentada ao público com uma suposta relação familiar com a artista.

“Fato este que é uma inverdade, visto que a Sra. Jenifer [Jenny] nunca possuíra qualquer vínculo consanguíneo com Gretchen […] Serve a presente para notificar, ainda que indiretamente, toda a mídia, para que se abstenham de atrelar a imagem da Sra. Jenifer como ‘filha’ ou ‘ex-filha’ de Gretchen, visto que ambas são pessoas públicas e a utilização de tais termos podem gerar severos prejuízos a imagem de Gretchen e sua família”, completa.



A nota completa mencionando a possibilidade de um processo, caso o pedido não seja cumprido: “Ressalva-se que caso a utilização de tais nominações permaneçam, medidas judiciais serão adotadas para coibir tal feita”.

Confira abaixo a postagem na íntegra: