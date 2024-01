“Respeito o sonho de vocês, mas não é o meu”, dispara Rodriguinho

O jogo da segunda feita (22), Sincerão, esquentou o jogo e Rodriguinho rebateu todas as críticas que recebeu dentro do jogo

Já ouvi Rodriguinho dizendo que gostaria de sair do BBB 24 e no Sincerão desta segunda (22), o assunto ficou ainda mais evidente dentro da casa. O cantor foi apontado como inútil e respondeu todas as críticas dos brothers.

“Realmente para mim não foi um sonho estar aqui, me convidaram, e eu vim. Respeito o sonho de vocês, cada movimentação de vocês sendo o sonho de vocês, eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo. Mas realmente não é o meu. Se eu falo que quero ou não quero estar aqui, isso é um problema só meu”, afirmou ele dizendo que entende o voto dos participantes com essa justificativa.

“Vocês não sabem o que eu deixei lá fora para estar aqui, não sabem todo o dia o que eu passo quando acordo. Então assim, isso é um jogo. […] Infelizmente é isso e eu não posso fazer nada. Mas respeito todo mundo e vou continuar respeitando”, finalizou.