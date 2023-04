Repórter se emociona com o depoimento do pai de uma da vítimas do atentado na creche de Blumenau

Mesmo estando muito emocionado e segurando o choro, o repórter continua a passar as informações sobre o caso aos telespectadores.

Como não se emocionar, não é mesmo? Muitos jornalistas podem achar errado um profissional demonstrar suas emoções enquanto passa as informações a respeito de alguma tragédia, porém, ao meu ver a emoção passada pelo repórter Felipe Sales, no início desta tarde (05), demonstra que por trás de toda técnica e seriedade existente no jornalismo, ele também deve ser humanizado.

Para quem não está entendendo, estou falando sobre o repórter Felipe Sales, da NSC, filial da TV Globo em Santa Catarina, que se emocionou enquanto falava ao vivo, diretamente da creche onde aconteceu um atentado que matou quatro crianças, nesta manhã (05), em Blumenau – SC.

Logo após gravar o depoimento do pai de uma das pequenas vítimas desta tragédia, o repórter se mostra extremamente emocionado com tudo o que está vivendo naquele local.

Segurando o choro e sem deixar de cumprir a sua função, Felipe pede perdão aos telespectadores que estão lhe assistindo, por estar demonstrando tamanha emoção com o depoimento do pai, que contou as suas últimas lembranças do filho, e continua passando todas as informações que ele sabia até o momento.