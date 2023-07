Repórter Lívia Torres descumpre regras da Globo e é demitida

A jornalista apresentou o sorteio oficial da semifinal da Copa do Brasil 2023, que foi transmitido pela CBF em seu canal no Youtube.

Gente, após 14 anos de casa, participando diariamente dos telejornais Bom Dia Rio, RJ1 e RJ2 e fazendo participações especiais nos telejornais Bom Dia Brasil, Jornal Nacional, Jornal da Globo e Fantástico, ontem (17), a jornalista Lívia Torres foi demitida da TV Globo.

A repórter, que recentemente chamou bastante a atenção após realizar uma matéria no Hemorio, mostrando o resultado da campanha doação de sangue promovida pela cantora Ludmilla, foi demitida da emissora após descumprir uma regra contratual e apresentar o sorteio da semifinal da Copa do Brasil, que foi transmitido no canal oficial da CBF, no Youtube.

Sabe o que é pior em toda essa história? A TV Globo possui os direitos de transmissão da Copa do Brasil, em 2023, ou seja, apesar de Lívia estar fazendo um trabalho externo, ela não estava apresentando um evento de um concorrente da emissora.

De acordo com algumas fontes do colunista Lucas Pasin, existe uma série de reclamações, especialmente dos profissionais de jornalismo e de esporte, contra a regra da Globo, que proíbe que eles façam trabalhos externos, principalmente depois que a emissora adotou o corte de gastos no início do ano. Porém, até o então essas reclamações não causaram efeitos, já que a Globo segue punindo os funcionários.