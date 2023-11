Repórter do SBT é chamado de tio ao entrevistar uma fã de Taylor Swift

Fernando Martinez entrevistou alguns fãs de Taylor Swift na porta do Estádio Nilton Santos, no Rio.

Genteee, eu tô morrendo com esse vídeo que uma amiga que foi no show da Taylor Swift ontem acabou de me mandar. Olha o que essa querida soltou para o repórter do SBT, Fabiano Martinez, quando foi entrevistada por ele enquanto estava acampada na frente do Engenhão, no Rio de Janeiro. À espera do show, ela confessou que estava sofrendo não só com as altas temperaturas, mas também com problemas financeiros.

“Está impossível aqui, tio. Manda ligar o ventilador, o ar condicionado”, pediu a fã, que estava sentada no chão e se protegendo do som com uma sombrinha. “Imagina eu que estou trabalhando”, rebateu Martinez. “Pô, tio, e eu que estou desempregada. É pior”, emendou a jovem, que arrancou risadas até mesmo da âncora Isabele Benito nos estúdios. Ai, eu não aguento com esses Swifties, gente!

A cantora norte-americana se apresenta na capital fluminense nesta sexta (17), sábado (18) e domingo (19). Os admiradores de Taylor se reuniram em frente ao Estádio Nilton Santos, na zona norte do Rio, mesmo com temperaturas na casa dos 40º e chegou a registrar sensação térmica de 60º.