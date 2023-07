Repórter do Mais Você causa climão com Glória Pires, ao vivo:  “Vocês têm que ajudar os coleguinhas”

O repórter do programa matutino, vaga pelos estúdios da Rede Globo visitando os cenários das novelas e entrevistando atores, bem no estilo do falecido “Vídeo Show”.

Gentee, que climão foi esse no programa “Mais Você” ? Pra quem não sabe o que está acontecendo, durante mais uma edição do programa da minha amada Ana Maria Braga, o repórter Ivo Madoglio invadiu, ao vivo, o estúdio onde estavam acontecendo as gravações da novela Terra e Paixão e acabou gerando um constrangimento daqueles com a atriz Glória Pires.

Após Ivo ser avisado pela equipe técnica da trama sobre a gravação de uma cena e o mesmo ter procurado outro ambiente para continuar sua reportagem, conde ele falou com o ator Tony Ramos,o repórter resolveu ir em encontro do do galã Cauã Reymond e da musa Glória Pires, que estavam em um intervalo de gravação, mas a veterana da telinhas não perdoou e repreendeu o repórter e ao cinegrafista que estava lhe acompanhando.

Ao ser abordada por Ivo, a atriz se mostra extremamente incomodada com a intervenção do jornalista naquele momento. “Não acabamos ainda. Uma cena importantíssima. Vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente. Porque a gente não tem botão.Tem que ficar concentrado”.

Percebendo o incômodo de Glória, Ana Maria, que acompanhava as aventuras de Ivo pelos estúdios do Projac, completamente sem graça pediu para que o repórter saísse do local e pediu para que um intervalo comercial fosse acionado.

“Vem pra cá, Ivo. Deixa eles aí. Vou fazer um intervalinho comercial”, afirmou a anfitriã do Mais Você, em meio a risadinhas de constrangimento.