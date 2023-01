Repórter da Globo faz pergunta de cunho sexual, ao vivo, e deixa apresentadores constrangidos: “Você conhece o Mário?” 

O apresentador Fabrício Battaglini se negou a responder a pergunta feita pelo repórter Mateus Luz.

Gente, socorro, o que está acontecendo com esses jornalistas da TV Globo? A manhã desta segunda-feira (09), começou um pouquinho diferente para os funcionários e os telespectadores da TV Globo, já que, logo pela manhã, o repórter Mateus Luz deixou o programa “Mais Você” com um climão daqueles, ao fazer uma piada de duplo sentido com os apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que estão cobrindo as férias da verdadeira anfitriã do programa, Ana Maria Braga.

No momento em que a piada foi feita, o repórter estava detalhando como é o processo de renovação da CNH, onde, para complementar a matéria, ele chamou um senhor chamado Mário, que estava no local para realizar o procedimento, para falar sobre o assunto. Porém, o seu “adolecente interior” falou mais alto e ali, no ao vivo mesmo, Mateus brincou com os apresentadores.

“Fabrício, eu queria fazer uma pergunta para você: você conhece o Mário?”, brincou o repórter.

Pra quem não sabe, essa pergunta é popularmente conhecida como uma “tirada” de cunho sexual, a qual possui a seguinte resposta: “aquele que te c*meu atrás do armário”.

Tentando disfarçar o constrangimento causado pelo colega de trabalho, em meio a risadas envergonhadas, Battaglini rebateu, dizendo que não iria responder a pergunta de Mateus.

Logo em seguida, o repórter chamou o entrevistado e prosseguiu a sua matéria. Eu vou mostrar o Mário para você. Por gentileza, senhor Mário. Esse é outro [Mário]”.