Repórter argentina é assaltada ao vivo durante a Copa do Mundo

Dominique Metzger se surpreendeu com a reação da polícia que perguntou qual a pena que ela queria que fosse aplicada no ladrão

Cada dia é mais difícil ser jornalista no Brasil e no mundo, né? A repórter argentina, Dominique Metzger, foi assaltada durante uma aparição ao vivo na TV e ficou ainda mais impactada com a forma que a polícia local lidou com o crime, perguntando a ela que pena ela queria que fosse aplicada ao ladrão que praticou o furto.

“Não percebi quando fui assaltada. Estávamos dançando com algumas pessoas e mexendo no celular. Talvez tenha sido lá”, disse ela.

A jornalista ainda foi até a delegacia e explicou o fato. “Na delegacia de polícia me mandaram fazer queixa, porque asseguram que está tudo sob vigilância e que vão encontrar a carteira. Teve um momento em que me pediram para escrever meu depoimento, e aí veio a parte mais complexa, porque me perguntaram: ‘O que quer que a Justiça faça? Porque vamos encontrá-lo, há câmeras de alta definição em todos os lugares”, contou.

“Ficaram me perguntando que pena que eu queria para o ladrão. Perguntaram para mim!”, disparou ela.