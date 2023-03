Repescagem: Fred Nicácio e Larissa voltam para o BBB 23

Os internautas votaram e Larissa entrou com 30,86% e Fred com 25,12%

O bom filho à casa torna! Fred Nicácio e Larissa estão de volta no BBB 23 depois de um bom tempo na ‘Casa de Reencontro’ com os outros brothers. O público votou e elegeu eles como os melhores participantes para voltar para a casa e mostrar o seu valor.

A intenção é movimentar o jogo, como a gente já sabe, né? Afinal, depois da expulsão de Guimê e Sapato o jogo estava bem frio em relação às tretas na casa.

Fred e Larissa não deixaram de servir treta no reencontro com os brothers e enquanto o médico chamou Key, Gustavo e Cristian na chincha diante do racismo, Larissa jogou na cara de Key que ele tinha a chamado de cachorra. Quero só ver esses dois de volta na casa.