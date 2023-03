“Repescagem de uc é rol4”, dispara Jotinha

Filho de Leonardo deu sua opinião sobre a repescagem no BBB 23 e disse que na sua opinião é dar muita vantagem a uns jogadores que passaram pelo reality

Olha ele! Vocês pensaram que Jotinha era good vibes e só? Nada disso. O filho de Leonardo usou as redes sociais e deu a sua opinião sincera sobre a repescagem no BBB 23. Jota ainda disse que, na sua opinião, é dar muita vantagem para um jogador que já teve contato com o mundo externo.

“Repescagem de uc é rol4 véi. Jogo de eliminação e tem eliminado ganhando vida extra +1?”, iniciou ele.

Jota ainda completou o post no Twitter: “Na minha opinião, é muita vantagem. Vem aqui fora, bebe uma água, mata a saudade da família e amigos, pega visão do jogo todinho e volta… Hell no!”, finalizou.