Renato Aragão se diz triste pro exclusão do Criança Esperança

A esposa do humorista, Lilian, compartilhou a reação do marido ao saber que não participaria do programa anual da Globo e não escondeu a insatisfação

Não podemos falar do Criança Esperança e de como a Globo reinventou o espetáculo em prol das doações para as crianças e os projetos sociais. O que chamou a atenção foi que Renato Aragão não esteve no programa esse ano e não escondeu a sua insatisfação. Sua esposa, Lilian, contou detalhes sobre como ele se sentiu ao ser tirado da atração. “Ele participaria com o maior prazer, é um programa que ele ajudou a criar”, disse ela. Renato também ficou muito triste por sequer receber uma homenagem na edição. “Ele se dedicou ao Criança Esperança por quase trinta anos!”, lembrou a esposa na entrevista ao F5. Para quem não sabe, o humorista ajudou a criar o programa em 1986 e é embaixador da UNICEF, parceira da Globo na iniciativa, até hoje.