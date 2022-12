Renato Aragão recebe alta do hospital e família celebra: “A caminho de casa”

O humorista foi internado após sofrer um Acidente Isquêmico Transitório (AIT).

Que notícia boa! Após, na última quarta-feira (07), ter sido internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, o humorista Renato Aragão, nosso eterno Didi Mocó, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (09).

Esta informação foi confirmada pela esposa de Renato, a colunista Fábia Oliveira. “A caminho de casa.”

O humorista havia dado entrada às pressas no hospital devido a um Acidente Isquêmico Transitório (AIT), ou seja, bloqueio temporário da passagem de sangue para o cérebro. Apesar dessa doença não causar nenhuma lesão cerebral permanente, ela pode ser considerada como um alerta para um possível Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente conhecido como “derrame”.

Felizmente, apesar do susto que Didi passou em sua família, amigos e fãs, ao que tudo indica, ele está bem, chegando até a aparecer nas redes sociais durante as 48h que passou em observação no hospital.