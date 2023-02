Renata Vasconcellos se emociona ao homenagear Glória Maria no Jornal Nacional

Jornalista faleceu nesta quinta (02) em decorrência de um câncer

Quem não chorou com a morte de Glória Maria pelo menos se emocionou com as homenagens prestadas para a jornalista na TV Globo. Renata Vasconcellos não segurou as lágrimas ao lembrar da musa da tv brasileira na apresentação do Jornal Nacional.

Você nem precisa ter nascido no Brasil, mesmo se for estrangeiro, basta viver neste país para entender por que a notícia da morte da jornalista Glória Maria entristeceu o dia logo cedo. E foi um baque. A razão disso é que ao longo de 50 anos de carreira, Glória se tornou uma personagem grandiosa do jornalismo e da TV”, disse Bonner.

Renata completou, muito emocionada. “O que você vai ver agora é o caminho que ela trilhou para isso. Ou para ser mais fiel aos fatos, o caminho que ela abriu. Porque foi uma das inventoras, das criadoras da figura do repórter de TV”, disse.