Renata Vasconcellos faz arranjos de flores como passatempo: “Pinto no lixo”

Apresentadora do Jornal Nacional não escondeu dos fãs a sua paixão pelas flores e ainda desejou um feliz natal a todos

Renata Vasconcellos mostrou que tem uma rotina bem diferente daquela que leva no cotidiano do Jornal Nacional. A musa mostrou que estava fazendo arranjos de flores para o natal, sem maquiagem, sem cabelo feito, ou qualquer outra coisa, bem natural, livre e bela.

“Pinto no lixo. Feliz Natal”, brincou ela na legenda da foto que revelava o seu hobby.

Para quem não sabe, Renata é mãe de Miguel e Antonio, fruto do seu relacionamento com Haroldo Mac Dowell. Hoje, ela é casada com o diretor de jornalismo Miguel Athayde.