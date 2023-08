Renata Lo Prete choca a web ao perder a postura e se empolgar com Gloria Groove

A jornalista deu o que falar ao mostrar que sabe cantar de cor o hit de Gloria Groove, ‘Vermelho’, no palco do Altas Horas

Renata Lo Prete foi parar na web ao mostrar que sabe cantar ‘Vermelho’ de Gloria Groove de cor e salteado. As duas musas estiveram no palco do Altas Horas e divertiram os internautas que acompanhavam o programa de casa. A jornalista ainda disse ser uma grande fã da cantora.

“É o maior cover do Brasil, TV Globo”, soltou Gloria Groove, antes de cantar novamente o refrão da música com a âncora. “Muito, muito fã. Muita gente realizou sonhos aqui, eu também”, afirmou Renata.

Renata esteve presente na mesa que atendia as ligações dos doadores para o programa e não deixou de tietar.