Renata Lo Prete apresenta jornal de tênis e surpreende a web

Apresentadora esteve entre os nomes mais comentados depois de trocar de sapato no comando do ‘Jornal da Globo’

Renata Lo Prete esteve entre um dos assuntos mais comentados nas redes sociais depois de surgir de tênis para apresentação do ‘Jornal da Globo’. Os telespectadores foram surpreendidos pelo visual da jornalista e chegaram a comentar sobre o protocolo do estilo dos âncoras dos jornais da Globo.

Os fãs ainda comentaram que ela permanece elegante de tênis ou salto alto. “Eu fico impressionada com a classe dessa mulher e não falo sobre roupa…. Seja de tênis, de salto, no frio ou no calor… Ela transparece elegância da alma”, comentou.

O tênis não durou muito, apenas o bastante para que todos comentassem, porque logo ela voltou aos sapatos mais sérios para a apresentação do jornal.