Renata Fan saindo de maca do estúdio do Jogo Aberto depois da derrota do Internacional ontem na Libertadores

A apresentadora do programa esportivo da Band foi extremamente zoada por seus colegas de trabalho.

Eu confesso que amo esses grandes momentos que a TV brasileira nos proporciona. Para aqueles que são grandes amante dos esportes como eu, tenho certeza que já estão cientes da eliminação do Internacional para o Fluminense na Libertadores da América, na noite de ontem (04), porém, apesar de muitos brasileiros estarem tristes com o resultado do jogo, foi exatamente ele que nos rendeu um momento icônico que deverá ser lembrado eternamente.

Durante a exibição do programa Jogo Aberto, desta quinta-feira (05), a apresentadora Renata Fan, foi extremamente zoada por seus colegas de trabalho, ao comando do ex-jogador Denilson.

Ela, que estava gatíssima com um look todo vermelho, estava reclamando dos gols que foram perdidos pelo equatoriano Enner Valencia, quando foi colocada em uma maca hospitalar e retirada do estúdio de seu programa.

“Era só chutar, Valencia. Tomara que tenha guardado para o GreNal (como é chamado o clássico regional entre Grêmio e Internacional)”, gritou a apresentadora.