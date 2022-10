Renata Fan faz comentários preconceituosos a respeito de torcedores do Corinthians

Em fala, a apresentadora afirma que um de seus colegas de profissão não pode ser corinthiano pois não é estudado e não é maloqueiro.

Na noite de ontem (19), tivemos, no Rio de Janeiro, a final da Copa do Brasil, que foi disputada por dois dos maiores times do Brasil, Corinthians e Flamengo. Apesar de ter perdido nos pênaltis para a equipe rubro-negra, essa não foi a maior decepção que os torcedores do Corinthians tiveram nas últimas 24 horas. Durante a edição desta quinta-feira (20), do programa ‘Jogo Aberto’, a apresentadora Renata Fan, do Grupo Bandeirantes, fez comentários extremamente preconceituosos ao falar sobre a torcida do timão.

Ao tentar “cutucar” o jornalista Chico Garcia, que divide o palco do programa diariamente com a loira, ela dispara: Quem avisa, amigo é. (…) Para, Chico. Você não combina, Chico. Você não é maloqueiro, você é um cara estudado, você é um cara multifunções. Você foi querer ser corinthiano para agradar a esposa”.

Imediatamente, a apresentadora foi colocada contra a parede por outro de seus colegas de programa, o ídolo corinthiano Ronaldo Giovanelli: “Qual é o problema de ser corinthiano? Não estuda? É vagabundo?”