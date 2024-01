Renascer: Sem medo de nada, Inocêncio enfrenta Padre Santo

O fazendeiro não só quebrará o seu combinado com o religioso, como também romperá com todos os costumes tradicionais.

Amores, ta pra nascer alguém que consiga controlar José Inocêncio, pois nem o padre será capaz de conter o fazendeiro. Disposto a fazer de tudo para tirar Maria Santa do bordel, ele decidirá se casar com a amada, porém abandonará os costumes e fará com que o Padre Santo celebre a união dos pombinhos no quintal do prostíbulo de Jacutinga.

Mesmo não gostando da ideia, o religioso aceitará realizar o casamento, porém, com uma exigência, desde que a cerimônia seja discreta e sem convidados, porém, de última hora, Inocêncio mudará de ideia e não cumprirá com o combinado feito com o padre, convidando toda a vila para o casório.

Ao se deparar com a quebra de combinado, o religioso ficará extremamente furioso com o fazendeiro e o ameaçará: “Você não perde por esperar!”