Renascer: Mariana põe um fim em seu relacionamento com José Inocêncio

Cansada de competir com a memória de Maria Santa, a finada esposa de seu marido, Mariana chegará no seu limite e decidirá colocar um fim no seu casamento com José Inocêncio, deixando o fazendeiro mais uma vez sozinho na trama rural.

Após uma grande discussão com o protagonista da novela, a misteriosa personagem irá mudar seus planos. Decidida a deixar a sua vida amorosa de lado, Mariana voltará a investigar a morte de Belarmino e decidirá reconquistar as terras de sua família, indo atrás de vingança.