Renascer: Mariana é acusada de interesseira por Kika

A jovem será colocada contra a parede por uma das noras de Inocêncio durante um passeio pelos cacaus.

Durante o jantar com os herdeiros e as noras de José Inocêncio, a nova namorada e quem sabe futura esposa do fazendeiro decidirá chamar as esposas de seus enteados para dar uma volta pelo império de cacau de seu amado.

Porém, em meio ao passeio, Kika, que ainda não engoliu o envolvimento de Inocêncio com Mariana, a colocará contra a parede, acusando a jovem de só estar com o seu sogro por interesse financeiro.

“Em pensar que daqui a algum tempo você será a dona dessa fazenda inteirinha”, alfinetará Kika.

“Num vô sê dona de nada”, responderá Mariana.

“Se vai se casar com o coronel José Inocêncio, vai ser o quê? Empregada?”, insistirá a nora de Inocêncio.