Renascer: Maria Santa pede para Inocêncio tirar sua virgindade

A moça pedirá para que o amado tire sua virgindade em um local completamente fora do convencional.

Depois de todas as brigas e muitoo choro no casamento, Maria Santa consagrará a conjunção com seu amado, José Inocêncio, pouco depois da cerimônia na igreja, na novela das 21h. O fazendeiro a levará até o pé de jequitibá-rei que vive seu espírito e contará o acontecido. A garota, então, dirá que quer ter sua primeira vez aos pés do jequitibá-rei, que é considerada uma árvore “sagrada”.

Ela diz estar interessada em receber a benção que levou seu amado até ela. Pasmo com o pedido, o garanhão decide apresentar o jequitibá a ela.

Ele diz, “pode se bestêra minha, mas… mas eu queria que o senhor abençoasse a mulher que eu amo. Será que é pidi dimais?”. Ele estava esperando algo de outro mundo acontecer, mas como esperávamos, a árvore continuará intacta. O que mudará de verdade mesmo, é o comportamento de Maria Santa, que correrá aos braços de seu amado com uma vontade louca nunca vista antes, dizendo sem vergonha nenhuma, “então me bêja”.

O ricaço ficará sem entender nada do que está acontecendo, e apenas observará a situação. “Eu quero que cê me bêja aos pés do jequitibá-rei onde plantou sua alma, José Inocêncio.. Quero que ele abençoe pra sempre nosso amô”, dirá ela. Diante dele ainda pasmo, ela será mais indiscreta e dirá, “quero que seja aqui o começo de nossa vida!”.

O fazendeiro finalmente entenderá, e ele a pegará em seus braços com toda vontade e diz, “aqui plantei a minha vida, meu destino e vou plantar a semente do nosso amor!”. “Jequitibá-rei, está é minha mulher! Maria Santa, a minha mulher, o amor de toda a minha vida!”.

Feliz da vida, ele a rodopia e a beija. Ela insiste dizendo “Quero que seje aqui, minha primeira vez”. Ele então diz “então me bêja”. A garota o beija apaixonadamente, assim como descrito nos roteiros da trama da TV GLOBO.