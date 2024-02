Renascer: José Venâncio tentará impedir Buba de contar para Zé Inocêncio que é uma mulher trans

O rapaz tentará esconder de seu pai a verdade sobre a moça, porém, será desmentido e colocado contra a parede.

Recém separado de Eliana, José Venâncio receberá um intimado de seu pai para comparecer, junto com sua esposa, na fazenda da família, já que não está mais casado, ele então decidirá levar junto de si sua ex-amante e atual affair Buda, ourém, as coisas não sairão como o esperado.

Logo no primeiro encontro com o sogro, o fazendeiro a confundirá com a ex-nora, afinal, até esse momento ele não sabe sobre a separação do filho, onde ele será corrigido por Buda.Tentando consertar esse baita climão,Venâncio afirmará que Buda é o apelido de Eliana, mas logo será desmentido pela amada, alí mesmo, aumentando ainda mais o climão.

Posteriormente, no quarto onde os pombinhos estão hospedados, Buda colocará José contra a parede, para tentar entender o motivo dele ter mentido para Inocêncio. Dizendo ter ficado em pânico, o rapaz agradecerá a atitude da amada, mas implorar para que ela não revele ao restante da família que ela é uma mulher trans.