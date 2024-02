Renascer: José Inocêncio é obrigado a dividir herança antes de seu casamento

O fazendeiro ficará irritado com o confronto dos filhos e tomará uma decisão certeira a respeito de sua herança.

Após ter decidido pedir a Mariana em casamento, José Inocêncio enfrentará mais uma pedra em seu caminho, ao ser pressionado por seus filhos a dividir a herança, que lhes foi deixada por Maria Santa, em sua morte.

Liderados por José Bento e confiantes de que Mariana só quer saber do dinheiro do fazendeiro, os filhos de Inocêncio o colocará contra a parede, exigindo que o pai faça a partilha de seus bens antes de se casar com a moça.

Irritado e seguindo uma pegada da famosa parábola da bíblia sobre “o filho pródigo”, o fazendeiro decidirá dividir a sua herança entre os filhos ainda em vida, prometendo que daquele momento em diante não dará mais nenhum tostão para eles.

“Mas se é isso o que vocês querem, eu vou lhes dá as terra que lhe são de direito, como reza a lei… E vocês vão cuidá delas como bem entendê… E nunca mais vão vê um tostão do meu dinheiro!”, esbravejará.