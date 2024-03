Renascer: José Augusto revela segredos que chocam José Inocêncio

Genteee, após revelar que levou um belo par de chifres de sua ex-mulher, o filho de José Inocêncio, José Augusto, revelará o real motivo do mesmo ter voltado para a fazenda ao lado de seu pai, mesmo ele não gostando da vida sertaneja.

Cheio de revelações sobre o seu passado, Augusto revelará que é incapaz de dar um, tão sonhado, neto a seu pai, afinal ele é estéril. Porém, as surpresas não pararão por aí.

O herdeiro primogênito de todo o império de cacau que Inocêncio construiu revelará ao fazendeiro que ao descobrir a traição de sua ex-mulher, o médico resolveu resolver a situação com suas próprias mãos, matando a megera, contudo desistiu da tal vingança no meio do caminho e decidiu seguir sua vida.